بعد جلسة سحب الثقة.. الغنوشي على رأس البرلمان التونسي

30 يوليه 2020 - 02:33 م

انتهت جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، المخصصة اليوم الخميس، إلى سقوط اللائحة بعد تصويت 97 نائبا بنعم ورفض 16نائبا.

وبحسب ما ذكره موقع نسمة التونسي، جاءت الأصوات كالتالي: الأصوات المصرح بها: 133 صوتا الأصوات الملغاة: 18 صوتا.

وكانت جلسة مجلس نواب الشعب في تونس قد انطلقت صباح اليوم الخميس، لسحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة" الإسلامية.

وبدأت عملية التصويت على سحب الثقة من الغنوشي على الساعة العاشرة و35 دقيقة بالتوقيت التونسي عن طريق اعتماد المناداة على النواب ودون اعتماد التصويت السري.

وكان رئيس الجلسة، طارق الفتيتي، قد رفع قبل ذلك الجلسة العامة المخصصة لسحب الثقة من رئيس البرلمان لمدة عشر دقائق للتشاور مع لجنة الفرز والإحصاء من أجل الحسم في مسألة اعتماد السرية من عدمها في التصويت، والتي أثارت جدلا ورفضا من قبل النواب المساندين للائحة سحب الثقة.

كماأعلن رئيس الجلسة أنه سيتم تخصيص ساعتين لعملية التصويت مع تمكين النواب الذين لم يصوتوا خلال هذه الفترة الزمنية من الإدلاء بأصواتهم حتى بعد هذا الوقت .