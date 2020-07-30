"بلاوي"..هيفاء وهبى ستقلب الرأي العام في مصر

30 يوليه 2020 - 04:33 م

مفاجأت جديدة كشفها محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ياسر قطنوش، بشأن قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، المتهم بسرقة أموالها والمحتجز على ذمة القضية.

وقال المحامي -وفقاً لموقع فوشيا- إن الموضوع سيطال الفيلم الجديد لوزيري، ولن يسمح بطرحه، وسيتم وقفه، من جهات رقابية؛ لأنه متحصل من جريمة غسيل أموال، حسب قوله.

وأضاف: "التحقيقات بها مفاجآت ستقلب الرأي العام بالكامل، والموضوع كبير بالنسبة للوقائع التي فعلها المتهم، وهناك اختلاس بأرقام رهيبة، والمبلغ أكثر من 80 مليون جنيه مصري، والجميع سيعرف أن القضية فيها بلاوي".

وزعم المحامي أن وزيري لا يملك أي مستند يُثبت الزواج من هيفاء وهبي، لكن هي مجرد وسيلة كان يريد بها الضغط عليها للتنازل عن قضية التبديد.

وأوضح أن "وزيري" ليس أمامه حاليًا إلا حل واحد، وهو الخروج أمام الرأي العام، ويقول أنا سرقت الفنانة وساعيد أموالها، مشيرًا إلى أن محاميه تخلى عنه بعدما ورطه ووجده غرق في القضايا.