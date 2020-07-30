"ترامب" يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

30 يوليه 2020 - 05:07 م

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تأجيل الانتخابات الرئاسية لتجنب التصويت عبر البريد بسبب تفشي فيروس جديدة.

وغرد "ترامب" عبر موقع "تويتر" قائلا " إذا كان هناك تصويت عبر البريد، فإن انتخابات 2020 ستكون الانتخابات الأقل دقة والأكثر تزويرا في التاريخ".

وأضاف " ستكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة" مقترحا تأجيل الإنتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل طبيعي وموثوق وآمن.

ويشار إلى أنه هناك جدل واسع في الولايات المتحدة حول كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر وسط تفشي مرض "كوفيد-19".

وسبق للرئيس الأمريكي أن تحدث عن عدم ثقته بالتصويت عبر البريد، مشيرا إلى إمكانية تزوير الانتخابات.