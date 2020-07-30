» سوريا ترفض استقبال مواطنيها المصابين بكورونا

30 يوليه 2020 - 05:53 م

أغلقت الدوائر والمؤسسات الخاصة والمصارف واماكن التجمعات اليوم الخميس ابوابها تنفيذا لقرار الحكومة اللبنانية في اطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بعد الارتفاع الكبير بعدد الوفيات والاصابات خلال الاسبوعين الماضيين بحيث بلغ العدد الاجمالي للوفيات 55 والاصابات الى 4202.

وأغلقت الأسواق التجارية والجامعات والمصارف اقفلت ابوابها ،كما الغيت المناسبات الدينية على اختلافها، وكذلك المناسبات الاجتماعية والانشطة الرياضية والترفيهية على انواعها، فيما سجل تحرك مكثف للدوريات الامنية لمراقبة حسن تطبيق قرار الحكومة الذي يستمر لغاية الثاني من آب المقبل،ويتجدد في الخامس من آب الى العاشر منه، بحسب بترا.

واعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم بانه تم التنسيق مع الجهات المعنية لنقل النازحين السوريين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس إلى مراكز الحجر بمختلف المناطق اللبنانية منعا لتسببهم بالعدوى خلال انتقالهم إلى الحدود.

واشارت الى أن الحكومة السورية إتخذت قرارا بعدم استقبال المصابين حتى ولو كانوا مواطنين سوريين لعدم وجود أماكن حجر كافية لعزلهم فيها.