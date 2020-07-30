شاهد.. منع سعودية شهيرة من دخول منشأة بسبب ملابسها

30 يوليه 2020 - 06:15 م

منعت منشأة داخل المملكة العربية السعودية، مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، مشاعل الجلعود، من دخولها بسبب ملابسها "الغير لائقة".

ونشرت "الجلعود"، مقطع فيديو بعنوان "تخيل فقط لو أن حرية فكري هي قانوني"، وذلك عبر حسابها على موقع تويتر لتوضح ما حدث معها ومنعها من دخول إحدى المنشآت بسبب اللبس غير اللائق.

وافترضت "الجلعود" أثناء تعليقها لو أن صاحب منشأة منع دخول المنقبات لعدم معرفة هوية الشخص هل هو رجل أو امرأة، هل تتوقعون يسير نفس الشيء، مضيفة : “لا طبعا”.

وقالت “الجلعود”: أهواء الناس ومعتقداتها لها وإيمانها لها، وقانون الدولة يختلف عن قانون الهوى، فيه فرق لما تفتح منشأة عامة للناس تمشي على نظام الدولة، مين اللي أعطاك تصريح وصرح لك وفتح لك. وأضافت: لما تمشي على هذا كله وتخالف نظام الدولة .. هذا فيها علامة استفهام شوي. وكانت “الجلعود” قد نشرت فيديو سابق أكدت فيه أنه تم منعها من دخول المنشأة بسبب اعتراض صاحبها على اللبس وزعمه أنه غير لائق، مشيرة إلى أنها استدعت الشرطة وحين حضرت أبلغتها أن صاحب المنشأة له كامل الحرية في السماح لها بالدخول أو العكس، ثم انصرفت الشرطة.