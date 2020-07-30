  • الخميس 30 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:38 م
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

تهز السعودية.. وفاة عريس في حفل الزفاف والسبب!

انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم

عريس ينهار في ليلة الدخلة والسبب صادم

مسجد السيدة زينب

أول إجراء بعد إذاعة آذان المغرب قبل موعده

الحجاج بمسجد نمرة

حقيقة ظهور إصابات بكورونا بين الحجاج

الخطيب ومرتضى

"الخطيب" يوجه اتهامًا جديدًا لـ"مرتضى منصور"

ترامب

"ترامب" يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

أمير الكويت

أمير الكويت يبعث برسالة من داخل المستشفى

هيفاء وهبي

"بلاوي"..هيفاء وهبى ستقلب الرأي العام في مصر

صاموئيل شرابشر

شاهد.. "صاموئيل شرابشر" يكشف سبب اعتناقه الإسلام

دنيا بطمة

فيديو..الحكم بحبس فنانة شهيرة وشقيقتها بقضية مخلة بالشرف

عريس ينهار في ليلة الدخلة والسبب صادم

الصفحة الأخيرة

انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم
انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

هروب عريس في ليلة الدخلة لسبب أغرب من الخيال

#

انخفاض صادم في أسعار تذاكر الطيران في باريس

#

"روبي" في اعتراف صادم: اكتشفت أني "مثلية" في عمر الـ12

#

أفراح كورونا.. ليلة الدخلة في عز الظهر

انهيار

حفل زفاف

عريس

ليلة الدخلة

دخل عريس في حالة انهيار وبكاء شديدة عقب انتهاء حفل زفافه بساعتين في أول يوم لدختله على عروسه، بعد أن تذكر والدته التي توفيت قبل شهرين من زفافه والتي كانت تتمنى أن تراه في ذلك اليوم.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 29 عاما ذكرت أن ليلة زفافها كانت الأغرب من نوعها فإنها قضت الليل في التخفيف عن زوجها الذي أصيب بانهيار فور دخولهما للمنزل.

وشعرت الفتاة بالخوف الشديد في البداية عندما وجدت زوجها يجلس في ركن مظلم في المنزل ويبكي بحرارة، فحاولت تهدئته لتفهم سبب ذلك البكاء الحار.

وأخبرها أنه اشتاق لوالدته والتي كانت لطالما تنتظر ذلك اليوم ولكنها أصيبت بورم في المخ وأخفت تلك الحقيقة عليه حتى لا يقلق عليها وأخبرته قبل وفاتها بأيام وأوصته ألا يؤجل حفل الزفاف ويقيمه في ميعاده وأنه ظل متماسكا في الزفاف ولكن لم يتحمل وانهار في البكاء فور دخوله المنزل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد كسب القضية.."الفيشاوي" يوجه اتهامًا جديدًا لطليقته
» قرار جديد من المحكمة بشأن عبير بيبرس
» سوريا ترفض استقبال مواطنيها المصابين بكورونا
» وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ ضد نفسه
» صادم.. لقي مصرعه في طريقه لحفل زفافه
» مشهد تاريخي.. ضيوف الرحمن بجبل عرفات قبل 112 عاما
» قليل البخت.. إصابة شخص بكورونا 3 مرات
» شاهد.. ضيوف الرحمن بمسجد نمرة استعداداً لخطبة عرفات
» فيديو.. الأمطار تستقبل ضيوف الرحمن بمشعر منى
» فيديو.. مسلح يطلق النار على لاعب كرة قدم
» من آلام الظهر إلى ضغط الدم.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية