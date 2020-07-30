حقيقة ظهور إصابات بكورونا بين الحجاج

30 يوليه 2020 - 08:11 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أو أي إصابات أخرى بين الحجاج.

وقالت الصحة السعودية في البيان اليومي لها إن الخدمات الصحية والمشافي الميدانية على أكمل جهوزيتها، كما أن الفرق الطبية ستواكب الحجاج إلى انتهاء أداء المناسك.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالتوجه إلى مشعر الله الحرام المزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

يعد مشعر مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، وتقع بين مشعري منى وعرفات، ويقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.