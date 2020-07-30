» بعد كسب القضية.."الفيشاوي" يوجه اتهامًا جديدًا لطليقته

30 يوليه 2020 - 09:28 م

وجه الفنان أحمد الفيشاوي اتهامًا لزوجته، بعد أن أصدرت المحكمة حكماً جديداً يقضي بقبول إستئنافه على حكم حبسه عاماً واحداً الذي كان صدر سابقاً بتهمة امتناعه عن دفع نفقة ابنته وتكاليف دراستها وبراءته من هذه التهمة.

حيث خرج "الفيشاوي" عن صمته ووجه لها اتهامًا بأن الأموال التي كان يدفعها لابنته وضعتها في "جيبها".

ونشر "الفيشاوي" صورًا مع ابنته "لينا" عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق بالقول:"النهاردة هند الحناوي فشلت اإنها تحبسني سنة بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت ا?ني ا?قولكوا اللي حصل بااختصار.. أنا بشوف لينا من وهي عندها 3 سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها وبالتالي كنت بصرف على ا?كلها، شربها ، هدومها ومدرستها الكنديه في مصر".

وأضاف: "هند فهمتها عكس كده بس أنا عندي ما يثبت ذلك، لما لينا تمت 11 سنة هند اقترحت إننا نوديها مدرسة خاصة في لندن لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، إخراج .. إلخ، تحمست جدًا عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة".

وتابع: "قدمت في المدرسة ووافقت على السفر.. وا?ول ما هند وصلت بـ(لينا) إنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن إلى (كِنت) - (Kent ) لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف ا?قل بكتير وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها وأيضًا عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب".

وأوضح الفيشاوي: "أنا مش بالوم على لينا علشان هي كذبوا عليها كتير وغالبًا هي هتشوف الصور دي ويمكن تفتكر إني كنت موجود عشانها وبحبها ومازلت".