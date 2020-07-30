القوى العاملة: قانون العمل الجديد وضع عقود لجميع أشكال العمالة

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محمد سعفان وزير القوى العاملة

المصريون ـ متابعات

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قال إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد نظم عملية عقود العمل بين رب العمل والعامل، بحيث يحفظ للطرفين حقوقهم دون ضرر بأي طرف.
وكشف "عبد العاطي"خلال لقائه في برنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، عن أن القانون الجديد وضع مايسمي بعقد تحت الاختبار بين العامل ورب العمل ويستمر لمدة ثلاث شهور، يحق فيهم لأي من الطرفين فسخ العقد، وهناك عقد التدرج للطفل الذي يريد التدريب علي مهنة معينة.
وأضاف "عبد العاطي" أن مشروع قانون العمل الجديد أكد علي أن عقد العمل هو عقد غير محدد المدة، وذلك لحماية العامل من الفصل التعسفي.

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