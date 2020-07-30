» فنانة شهيرة تكشف: أبنائي وافقوا على زواجي مرة أخرى

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نيلي كريم: أنا مدمنة وزوجي "نكدي"
نيلي كريم: أنا مدمنة وزوجي "نكدي"

المصريون ـ متابعات

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قال الفنانة نيلى كريم، إنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية مع الصحافة، ودائماً ما تميل إلى الحديث عن أعمالها الفنية، وتابعت:" أنا مش بحب أنشر حياتى الشخصية..أحنا شخصياً مش بنعرف أى شئ عن حياة الصحفيين الشخصية".
وأضاف "نيلى كريم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحب شيء أساسى فى حياة كل إنسان، لافتة إلى أنها تعيش قصة حب الآن توجت بالخطوبة، مشيرة إلى أن ستتزواج وهناك توافق عائلى على العريس.
ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن ابنائها هل وافقوا على الزوج الجديد، قالت: "الأولاد موافقين".
وأشارت إلى أنها تحتفل بأيام العيد مع أبنائها وتمويل إلى إعطائهم العيدية، كما كنت تحصل عليها من والدها فى السابق، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجى الكبير لم يؤثر على العائدات والتقاليد المصرية خلال الاحتفال بالمناسبات والأعياد، وتابعت:"حتى العيدية موجودة حتى الآن وأن كانت تأتى للشخص عبر التحويلات الائتمانية".

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