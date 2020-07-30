تعليق إذاعة القرآن الكريم بعد أزمة أذان المغرب المبكر

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المصريون ـ متابعات

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وجهت إذاعة القرآن الكريم، رسالة اعتذار لمستمعيها بعد الخطأ الذي تسبب في إذاعة أذان المغرب قبل موعده يوم عرفة، وتسبب في تشكيك عدد كبير من الصائمين في يومهم.
وقالت إذاعة القرآن الكريم: «مستمعونا الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعتذر عن هذا الخطأ الذي تسبب في إذاعة اذان المغرب اليوم قبل موعده بـ 4 دقائق وهو خطأ بشري غير مقصود ورصيدنا لديكم يسمح بتقبل الاعتذار».
واستشهدت على ما قاله نبينا المصطفي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».
واستكملت: «نعدكم بأنه سيتم فتح تحقيق في هذا الأمر لمحاسبة المتسبب فيه حتي لا يتكرر ثانية».
وبخصوص مدى صحة صيام اليوم، استشهدت بما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، بأنه حسما للجدل الدائر حول الإفطار قبل موعد آذان المغرب ببضع دقائق فإن مفتي الجمهورية يؤكد:
«من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية ، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، والنسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ .. ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول : « مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز ».

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