  • الجمعة 31 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:32 ص
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس الروسي فلادمير بوتين

تعرف علي رسالة الرئيس بوتين للمسلمين في روسيا وكيف وصف القرآن الكريم

رئيس تايوان الأسبق

" بومبيو " ينعي رئيس تايوان الأسبق بكلمات مؤثرة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزير المالية

بشري سارة من المالية للمواطنين بمناسبة عيد الأضحي

ارشيفية

معجزة.. بعد توقف قلبها لمدة 3أيام.. شابة تعود للحياة

ارشيف

7 دول ممنوع فيها صلاة عيد الأضحى .. تعرف عليها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قرارات جديدة لـ" ترامب" بخصوص الانتخابات الرئاسية

السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي توجه كلمة تهنئة للمصريين والأمة الإسلامية

الملك سلمان عاهل السعودية

رسالة عاجلة من الملك سلمان بعد خروجه من المستشفي

أضحية

"الصحة" تقدم نصائح للحماية من العدوي بفيروس كورونا

انتصار السيسي توجه كلمة تهنئة للمصريين والأمة الإسلامية

الحياة السياسية

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

السيسي للمصريين: وزنكم زاد بسبب كورونا

#

"شيرين" توجه كلمة لجمهورها بسبب " مشاعر"

#

خبر سار من مستشار السيسي للمصريين بشأن كورونا

#

انتصار السيسي: 30 يونيو نموذج فريد في تاريخ الثورات

الأمة الإسلامية

عيد الاضحى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

انتصار السيسي

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تهنئة إلي الشعب المصري  والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وقالت السيدة الأولي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " : " كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء.

وأدعو الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

كل عام وأنتم بخير. " .

يذكر أن العالم الإسلامي يحتفل اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي رسالة الرئيس بوتين للمسلمين في روسيا وكيف وصف القرآن الكريم
» " بومبيو " ينعي رئيس تايوان الأسبق بكلمات مؤثرة
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» بشري سارة من المالية للمواطنين بمناسبة عيد الأضحي
» معجزة.. بعد توقف قلبها لمدة 3أيام.. شابة تعود للحياة
» 7 دول ممنوع فيها صلاة عيد الأضحى .. تعرف عليها
» قرارات جديدة لـ" ترامب" بخصوص الانتخابات الرئاسية
» انتصار السيسي توجه كلمة تهنئة للمصريين والأمة الإسلامية
» رسالة عاجلة من الملك سلمان بعد خروجه من المستشفي
» خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية
» التعليم» تكشف حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية