» انتصار السيسي توجه كلمة تهنئة للمصريين والأمة الإسلامية

متابعات- أمينة عبد العال
وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .
وقالت السيدة الأولي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " : " كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء.
وأدعو الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.
كل عام وأنتم بخير. " .
يذكر أن العالم الإسلامي يحتفل اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك .
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