» 7 دول ممنوع فيها صلاة عيد الأضحى .. تعرف عليها

31 يوليه 2020 - 08:30 ص

تسبب فيروس " كورونا" المستجد في تغيير عادات وتقاليد و أعراف العالم أجمع ، إلا أنه بالنسبة للأمم الإسلامية تسبب في كثير من المعاناة النفسية بسبب منع الصلوات في المساجد خاصة في شهر رمضان الذي اعتاد الناس الاعتكاف فيه ، تلاه صلاة العيد التي كان يخرج فيها الجميع إلي المساجد والطرقات لأداء صلاة العيد ، وحاليا صلاة عيد الأضحى المبارك .

وسمحت بعض الدول العربية مثل مصر و السعودية و لبنان والسودان وفلسطين والأردن في إقامة صلاة العيد في مسجد كبير بحضور عدد قليل من الناس وغالبا ما يكونوا القائمين علي المسجد .

ولكن هناك 7 دول منعت إقامة صلاة العيد نهائيا خوفا من الآثار التي قد تترتب علي اجتماع الناس في الصلاة والتي قد تؤدي إلي الإصابة بفيروس " كورونا" المستجد ، حسبما نشرت " الوطن " .

ومن هذه الدول : المغرب والعراق و الجزائر وسلطنة عمان و سوريا والبحرين و الإمارات .