» معجزة.. بعد توقف قلبها لمدة 3أيام.. شابة تعود للحياة

متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن قلبها توقف لمدة 3 أيام متواصلة إلا أن الفتاة التي تبلغ من العمر 23 عادة للحياة مرة أخري .
والفتاة التي تعالج في إحدى مستشفيات مقاطعة شنشي شمال غرب الصين كانت من عدم قدرتها علي النوم لعدة ليالي إلي جانب إصابتها بالبرد قبل أيام من نقلها إلي المستشفي ، وتطور التهاب عضلة القلب إلا أن توقف تماما ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و قرر الأطباء ربط المريضة بجهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم لتحسين عملية التنفس و تنشيط القلب .
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