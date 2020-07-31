» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

31 يوليه 2020 - 09:16 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك 31 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.97 جنيه .

وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه ، وسجل في بنك قناة السويس 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .

كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.93 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .