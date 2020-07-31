  • الجمعة 31 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:32 ص
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

اجتماع لتنشيط السياحي مع كبرى شركات السياحة العاملة في السوق الياباني

الرئيس الروسي فلادمير بوتين

تعرف علي رسالة الرئيس بوتين للمسلمين في روسيا وكيف وصف القرآن الكريم

رئيس تايوان الأسبق

" بومبيو " ينعي رئيس تايوان الأسبق بكلمات مؤثرة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزير المالية

بشري سارة من المالية للمواطنين بمناسبة عيد الأضحي

ارشيفية

معجزة.. بعد توقف قلبها لمدة 3أيام.. شابة تعود للحياة

ارشيف

7 دول ممنوع فيها صلاة عيد الأضحى .. تعرف عليها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قرارات جديدة لـ" ترامب" بخصوص الانتخابات الرئاسية

السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي توجه كلمة تهنئة للمصريين والأمة الإسلامية

الملك سلمان عاهل السعودية

رسالة عاجلة من الملك سلمان بعد خروجه من المستشفي

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك 31 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.97 جنيه .

وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه ، وسجل في بنك قناة السويس 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .

كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.93 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اجتماع لتنشيط السياحي مع كبرى شركات السياحة العاملة في السوق الياباني
» تعرف علي رسالة الرئيس بوتين للمسلمين في روسيا وكيف وصف القرآن الكريم
» " بومبيو " ينعي رئيس تايوان الأسبق بكلمات مؤثرة
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» بشري سارة من المالية للمواطنين بمناسبة عيد الأضحي
» معجزة.. بعد توقف قلبها لمدة 3أيام.. شابة تعود للحياة
» 7 دول ممنوع فيها صلاة عيد الأضحى .. تعرف عليها
» قرارات جديدة لـ" ترامب" بخصوص الانتخابات الرئاسية
» انتصار السيسي توجه كلمة تهنئة للمصريين والأمة الإسلامية
» رسالة عاجلة من الملك سلمان بعد خروجه من المستشفي
» خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية