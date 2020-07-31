» اتحاد الكرة يرفض عرض " الفيفا "

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رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " الذي تم تقديمه لجميع الاتحادات الرياضية علي مستوي العالم .

والقرض تبلغ قيمته 5 مليون دولار للخروج من الأزمة المالية التي خلفتها جائحة " كورونا " .

وعرض الفيفا يشمل رد المبلغ بنفس قيمته دون فوائد إلا أن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، رفض الأمر مؤكدا أن موقفه المالي جيب للغاية ولا يحتاج لهذا القرض خاصة أن هناك دعم مالي من فيفا قيمته مليون ونصف المليون دولار .


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