» ألقى بشقيقه من الرابع وقتل والدته.. جريمة بشعة تهز بنها

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تجرد شخص من مشاعره، وانهال بالطعن على والدته حتى سقطت قتيله بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وألقى بشقيقه من الدور الرابع، ولكنه سقط على تندة حالت دون أن يصاب بأذى.

كانت البداية، عندما تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بتلقيه بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد المنازل بين شاب وشقيقه أسفرت عن مصرع والدتهما.

وتبين أن المتهم يدعي "هشام ع" شاب مريض نفسي، نشبت بينه وبين شقيقه "عبد العزيز ع" مشاجرة أثناء إصابة المتهم بحالة هياج، فألقي به من الدور الرابع، فيما وصلت أصوات المشاجرة للام التي حاولت استطلاع الأمر فقام المتهم بطعنها عدة طعنات قاتلة، ما أدي لوفاتها في الحال.


وتبين من التحريات، أن الأم تدعي "جيهان ف" ربة منزل، وأن المتهم مصاب بمرض نفسي وهياج شديد وخلال محاولة تهدئته استل سكينا وطعن والدته حتي الموت فيما ألقي بشقيه من الدور الرابع، ولكنه نزل علي تندة بالشارع ساهمت في إنقاذ حياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم واحالته لنيابة التي تولت التحقيق.


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