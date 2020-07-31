» شخص مجهول يضرم النيران في سوق بالعاشر ويسبب خسائر

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أحمد سالم

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شب حريق هائل بسوق مدينة العاشر من رمضان، نتج عنه التهام النيران لكميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والصناديق والأقفاص الخشبية ولم تحدث خسائر فى الارواح او اصابات وجارى تقدير الخسائر.

تلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، اخطارا بنشوب حريق هائل بسوق الخضروات الكائن بقسم اول العاشر، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلى التى تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المحال التجارية والمساكن المجاورة، وتوصلت التحريات الأولية الى ان سبب الحريق هو إلقاء مجهول جسم مشتعل على تشوينات السوق فاندلعت النيران وانتقلت بسرعة البرق في أرجاء السوق.

تم اخطار النيابة التي تولت التحقيق باشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية الذى قرر انتداب لجنة من المعمل لمعاينة الحريق وتحديد سببة وتشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد الخسائر وقيمتها.

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