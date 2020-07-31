السعودية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن الخطة الوقائية لموسم الحج
دولة إفريقية تضطر لإلغاء الدوري بسبب فيروس كورونا
هجوم مسلح على مركز تجاري بالعاصمة الألمانية ويسجل ضحايا
قفزة كبيرة في وفيات وإصابات فيروس كورونا بالعراق
ممرضة مصابة بكورونا تلد توأمًا وتلفظ أنفساها الأخيرة
قطاع السجون يفرج عن عدد كبير من السجناء بمناسبة عيد الأضحى
صالح جمعة يعتذر لجمهور الأهلي بهذه الكلمات
القوي العاملة:استرداد 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات المصريين بالأردن
المفتي " الروبرت " لخدمة حجاج هذا العام
اتحاد الكرة يرفض عرض " الفيفا "
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