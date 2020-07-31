  • الجمعة 31 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:00 م
Advertisements
بحث متقدم
الحج

السعودية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن الخطة الوقائية لموسم الحج

كرة قدم

دولة إفريقية تضطر لإلغاء الدوري بسبب فيروس كورونا

هجوم ملبورن

هجوم مسلح على مركز تجاري بالعاصمة الألمانية ويسجل ضحايا

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

قفزة كبيرة في وفيات وإصابات فيروس كورونا بالعراق

كورونا

ممرضة مصابة بكورونا تلد توأمًا وتلفظ أنفساها الأخيرة

عفو شرطي

قطاع السجون يفرج عن عدد كبير من السجناء بمناسبة عيد الأضحى

صالح جمعة

صالح جمعة يعتذر لجمهور الأهلي بهذه الكلمات

وزير القوي العاملة محمد سعفان

القوي العاملة:استرداد 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات المصريين بالأردن

ارشيفية

المفتي " الروبرت " لخدمة حجاج هذا العام

ارشيفية

اتحاد الكرة يرفض عرض " الفيفا "

ممرضة مصابة بكورونا تلد توأمًا وتلفظ أنفساها الأخيرة

قضايا وحوادث

كورونا
كورونا

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

خروج آخر حالة مصابة بكورونا من عزل المدينة الجامعية

#

توفيت بكورونا..رسالة مبكية من ابنة ممرضة سعودية

#

ظهور 5 حالات مصابة بكورونا بـ "طنطا"

#

"قالولي اتصرف".. حقيقة رفض مستشفى استقبال مصابة بكورونا

نجح فريق طبى بمستشفى دكرنس العام في الدقهلية فى إجراء ولادة عاجلة لممرضة فى قسم عناية القلب مصابة بفيروس كورونا المستجد وانقاذ حياة طفليها التوأم.


ولفظت الام انفاسها الاخيره عقب إجراء عملية الولادة والتى استمرت لمدة طويلة وسط اتخاذ كامل الإجراءات الوقاية والاحترازية وتم انقاذ حياة طفليها التوأم وتم وضعهما فى حضانة المستشفى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أمن الحج يضبط 2050 مخالفة بالمشاعر المقدسة
» شخص مجهول يضرم النيران في سوق بالعاشر ويسبب خسائر
» حوار هاتفي بين السيسي والملك سلمان بمناسبة عيد الأضحى
» ألقى بشقيقه من الرابع وقتل والدته.. جريمة بشعة تهز بنها
» القوي العاملة:استرداد 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات المصريين بالأردن
» المفتي " الروبرت " لخدمة حجاج هذا العام
» اتحاد الكرة يرفض عرض " الفيفا "
» نجم مسرح مصر يهنئ الجمهور بطريقة جديدة
» مطعم يستخدم الدببة العملاقة لتطبيق التباعد الاجتماعي
» الدنمارك : سلاح خارق لـ" روسيا" لن تستطيع أمريكا مواجهته
» بسب " المشي البطال" .. أب يعذب ابنته 3 ساعات بصعقها بالكهرباء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية