قفزة كبيرة في وفيات وإصابات فيروس كورونا بالعراق

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سجلت السلطات الصحية في العراق 3346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية شفاء 1888 حالة مصابة بفيروس كورونا.
كما سجلت الوزارة 70 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في العراق إلى 4741 حالة.

في المقابل، بلغ عدد الإصابات بكورونا في العراق 124609 حالة، مقابل 87434 حالة شفاء.

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