هجوم مسلح على مركز تجاري بالعاصمة الألمانية ويسجل ضحايا

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أفادت سلطات العاصمة الألمانية برلين بإصابة 11 شخصا جراء هجوم استهدف مركزا تجاريا في المدينة اليوم الجمعة.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أوضحت الشرطة أن الهجوم استهدف فرع مصرف يقع في المركز التجاري في منطقة كرويتسبيرج.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الشرطة أن العملية الأمنية ما تزال مستمرة، وأن الهجوم تم تنفيذه بهدف السرقة، وليس واضحا تماما ما إذا وقع داخل المركز التجاري أو بالقرب منه.

ورفض المصدر تأكيد تقارير سابقة عن استخدام المهاجمين لغاز مسيل للدموع.

وتستبعد السلطات فرضية أن يكون الهجوم عملا إرهابيا.

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