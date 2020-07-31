دولة إفريقية تضطر لإلغاء الدوري بسبب فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم، إلغاء مسابقة الدوري المحلي، على الرغم من استئناف المسابقة قبل أسابيع قليلة عقب توقف نتيجة انتشار جائحة كورونا.


وكان الدوري قد عاد لاستنئافه يوم 18 يوليو الجاري، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.


ووفقا لموقع "zambia reports": "فإن الاتحاد الزامبي قرر أن تلغي بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل، علي أن تلعب مباراتين فقط لتحديد البطل".


جدير بالذكر أن نادي نكانا هو من يتصدر حاليا ترتيب الدوري الدوري برصيد 46 نقطة، ويأتي خلفه فريق فورسن رينجرز في المركز الثاني بنفس الرصيد.

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