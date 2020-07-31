  • الجمعة 31 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:00 م
Advertisements
بحث متقدم
الحج

السعودية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن الخطة الوقائية لموسم الحج

كرة قدم

دولة إفريقية تضطر لإلغاء الدوري بسبب فيروس كورونا

هجوم ملبورن

هجوم مسلح على مركز تجاري بالعاصمة الألمانية ويسجل ضحايا

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

قفزة كبيرة في وفيات وإصابات فيروس كورونا بالعراق

كورونا

ممرضة مصابة بكورونا تلد توأمًا وتلفظ أنفساها الأخيرة

عفو شرطي

قطاع السجون يفرج عن عدد كبير من السجناء بمناسبة عيد الأضحى

صالح جمعة

صالح جمعة يعتذر لجمهور الأهلي بهذه الكلمات

وزير القوي العاملة محمد سعفان

القوي العاملة:استرداد 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات المصريين بالأردن

ارشيفية

المفتي " الروبرت " لخدمة حجاج هذا العام

ارشيفية

اتحاد الكرة يرفض عرض " الفيفا "

أمن الحج يضبط 2050 مخالفة بالمشاعر المقدسة

عرب وعالم

الحج
الحج

أحمد سالم

أعلن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، أنه تم ضبط 2050 مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.


يأتي هذا إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


كانت السلطات المختصة، قد أعلنت عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أمن الحج يضبط 2050 مخالفة بالمشاعر المقدسة
» شخص مجهول يضرم النيران في سوق بالعاشر ويسبب خسائر
» حوار هاتفي بين السيسي والملك سلمان بمناسبة عيد الأضحى
» ألقى بشقيقه من الرابع وقتل والدته.. جريمة بشعة تهز بنها
» القوي العاملة:استرداد 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات المصريين بالأردن
» المفتي " الروبرت " لخدمة حجاج هذا العام
» اتحاد الكرة يرفض عرض " الفيفا "
» نجم مسرح مصر يهنئ الجمهور بطريقة جديدة
» مطعم يستخدم الدببة العملاقة لتطبيق التباعد الاجتماعي
» الدنمارك : سلاح خارق لـ" روسيا" لن تستطيع أمريكا مواجهته
» بسب " المشي البطال" .. أب يعذب ابنته 3 ساعات بصعقها بالكهرباء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية