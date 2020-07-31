ننشر أسعار الدولار في أول أيام عيد الأضحى

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات أول أيام العيد والمحددة اليوم الجمعة، لليوم الثالث علي التوالي.





سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري، نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.





وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه بـ بنك قناة السويس لنحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد، الاسكندرية" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التجاري الدولي، الأهلي الكويتي، بلوم، مص إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والاسكان، عودة، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصرفي الهليحي، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.



