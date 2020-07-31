» الرابطة الأوروبية تكشف تفاصيل موجة ثانية من فيروس كورونا

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، تفاصيل زيادة إصابات كورونا في بعض الدول الأوروبية.









وقال عودة خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب من العاصمة الإيطالية روما، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إنه بالنسبة لإحصائيات فيروس كورونا في أنحاء متفرقة من أوروبا بدأت ترتفع مرة أخرى وخصوصا بعد 30 يونيو وتقريبا 40% من الإصابات في العالم هي لأشخاص كانوا قادمين من الخارج إلى دول أخرى.









ونوه إلى أنه تم تقديم إحصائيات أمس في 72 دولة تقريبا مع الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية بأن 40% من الذين يحملون المرض قادمين من الخارج لذلك حذرنا من التلامس.









ولفت إلى أن هناك خطأ كبيرا من إيطاليا وأوروبا فتح الحدود الدولية والحدود بين المحافظات وكثير من الدول الآن تغلق حدودها مرة أخرى للوقاية من فيروس كورونا.