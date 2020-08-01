خامنئي الثمانيني يسخر من ترامب السبعيني ويصفه بـ "الرجل العجوز"

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خامنئي

ترامب

العقوبات الأمريكية

خطبة العيد

هاجم المرشد الإيراني علي خامنئي خلال خطبة عيد الأضحى المبارك الغرب والولايات المتحدة.

ووصف خامنئي الحظر الأميركي بالجريمة الكبيرة التي تستهدف الشعب الإيراني وهدفها إيصاله إلى طريق مسدود.

وأوضح في كلمته للشعب الإيراني أن الهدف منه على المدى الطويل هو إفلاس الاقتصاد الإيراني، وإيقاف دعم بلاده لجبهة المقاومة.

ونوه أن مراكز الأبحاث الأميركية والأوروبية تؤكد أن الحظر لم يحقق أهدافه المبتغاة، كاشفا عن وجود سعي لضرب الروح المعنوية للشعب الإيراني من خلال تحريف الحقائق.

وتابع خامنئي في كلمة العيد: الهدف الجانبي للعقوبات الأمريكية هو قطع علاقات إيران مع "جماعات المقاومة" في المنطقة.

الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي علق على خطبة خامنئي قائلا : " من المفارقات العجيبة في كلمة خامنئي اليوم: خامنئي البالغ من العمر 81 عاماً يسخر من عمر الرئيس الأمريكي ترامب البالغ 74 عاماً ويصفه "بالرجل العجوز" الذي يحكم أمريكا الآن".

وأضاف أنه ليس أخلاقياً أن يجوز لخامنئي أن يسخر من عمر خصومه، ولم يكن العمر يوماً ما محل سخرية

من جانبه كان قد صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن العقوبات الأمريكية قللت من قدرة النظام الإيراني على دفع الأموال لحزب الله والمليشيات العراقية ، لكنها لم تحقق هدفها الرئيسي المتمثل في تغيير سلوك النظام الإيراني.

 


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