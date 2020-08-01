» أبكى تويتر..طفل إيراني لم ير الفاكهة "أكل الموز بهذه الطريقة"

01 أغسطس 2020 - 12:55 م

انتشر مقطع فيديو مؤثر على موقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر طفلا إيرانيا لا يحسن أكل فاكهة الموز، بسبب فقره، وعدم رؤيته للفاكهة.

الإعلامي الإيراني ماجد العباسي نشر مقطع الفيديو وعلق عليه بالقول :" مقطع الطفل الإيراني "عثمان" يملأ شبكات التواصل الاجتماعي . بسبب الفقر المدقع المتفشي في البلد وعدم رؤيته للفواكه لا يعرف الطفل عثمان كيف يأكل فاكهة الموز.

وأضاف العباسي أن عثمان طفل سني من محافظة خراسان الجنوبية في شرق إيران.

وتفاعل رواد تويتر مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم :" هذه، نتاج عملي واضح لسکوت بلاد السنة عن اهل السنة في ايران . اليوم، يوم ضغط العالمي علي ايران، لکن يا اهل السنة في منطقة خليج، يا بلاد السنة، لا تنسوا اخوانکم و اخواتکم في ايران.انهم في ضغط مضاعف.من جهة ايران و من جهة امريکان" .