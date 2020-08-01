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قرقاش في رده على وزير دفاع تركيا: العلاقات لا تدار بالتهديد
قرقاش في رده على وزير دفاع تركيا: العلاقات لا تدار بالتهديد

عبد القادر وحيد

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التهديد

قرقاش

الدفاع التركية

قال أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات إن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار تدل على ضعف الدبلوماسية التركية.

وأضاف قرقاش على حسابه في تويتر :" التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي".

وأوضح أن العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.

وكان قرقاش قد ثمّن الأربعاء الماضي قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية، حيث وصفه بـ "المبشر".

وأضاف أن قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشّر.

وأوضح أن  التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي، منوها أن  الطريق لا يزال وعراً، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم .


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