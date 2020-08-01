» أثاث المنازل يسبح في الأمطار في محافظة سعودية

01 أغسطس 2020 - 01:18 م

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في محافظة القنفذة بالسعودية في كوارث بالعديد من المنازل.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فقد شهدت محافظة القنفذة، يوم أمس، أجواء ماطرة تسببت في غرق بعض المنازل وإغلاق عدة طرق.

كما شهدت المنازل الشعبية بقرية وادي مليل أضرارا جراء الأمطار الغزيرة والسيول التى وصلت إليها.

وتسببت السيول في عرقلة حركة بعض الطرق الأمر الذى دفع بقوات الدفاع المدني لاستنفار جهودها في المناطق الخطرة، ومنع العبور إليها حفاظاً على سلامة المواطنين.





