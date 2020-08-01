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حازم إمام يمزق عقده مع الزمالك.. ماذا يحدث داخل القلعة البيضاء

الرياضة

حازم إمام يمزق عقده مع الزمالك.. ماذا يحدث داخل القلعة البيضاء
حازم إمام يمزق عقده مع الزمالك.. ماذا يحدث داخل القلعة البيضاء

عبد القادر وحيد

الزمالك

حازم امام

تجديد العقد

تمزيق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، غاضب من إدارة القلعة البيضاء بسبب تجاهل تجديده عقده بشكل رسمى حتى هذه اللحظة.

وبحسب ما ذكرته الوطن سبورت عن المصدر فإن حازم إمام، غاضب من طريقة تعامل إدارة النادي معه بشأن تجديد عقده، وأنه يرى أن إدارة النادي تراوغه في التجديد.

وأضاف أن اللاعب قد وقع على عقود التجديد، ولكن حدثت أزمة بسبب مقدم التعاقد الجديد، حيث فوجئ بعدم حصوله على مقدم تعاقده الجديد، وطالبته إدارة النادي بالصبر، وهو الأمر الذي أغضبه بسبب عدم وفاء الإدارة معه بمنحه مقدم التعاقد،  حيث قام بتمزيق العقد.

يذكر أن إمام كان قد تلقى عرضا من أحد الأندية الكبري فى الدوري السعودي لضمه بداية من الموسم الجديد، إلا أن اللاعب أوضح له أنه ينتظر حسم مصيره مع الفريق سواء بالتجديد أو الرحيل.

 كما أنه يمتلك عرضا آخر من الاتحاد السكندري، وسيرحل رسميا في حالة استمرار تجاهله.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد طلب من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، سرعة إنهاء أزمة حازم إمام، وتجديد عقده لحاجة الفريق إلى خدماته.


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