» هجوم ضاري من ترامب على "تيك تيوك".. والأخير يرد

رد ناطق باسم منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة صينية "تيك توك" على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عزمه على حظر التطبيق في الولايات المتحدة.





ونقل موقع The Hill عن الناطق قوله إن المنصة وفرت لملايين الأمريكيين فرص "الترفيه والتواصل" أثناء جائحة كورونا، كما نفى صحة الانتقادات التي تزعم أن الشركة المالكة للتطبيق قدمت معلومات مستخدميه الشخصية لسلطات بكين.

وأضاف: "بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين مخزنة في الولايات المتحدة. أكبر المستثمرين في التطبيق من الولايات المتحدة. نحن نلتزم بحماية خصوصية وأمان المستخدمين، في الوقت الذي نعمل فيه على بث الفرح بين العائلات وتوفير فرص عمل لصانعي المحتوى على المنصة".

وكان ترامب قال للصحفيين أثناء عودته من تامبا بفلوريدا أمس الجمعة، إنه يعتزم اتخاذ إجراء ضد تطبيق مشاركة الفيديو الشهير في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يمكنه استخدام قوى اقتصادية طارئة أو أمر تنفيذي لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.