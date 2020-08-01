فيديو صادم لتحرش 6 شباب بريهام سعيد

الطيب حسين
وخلال الفيديو تقدمت ريهام ببلاغ للقسم، وقالت إن الجيران الذين تدخلوا وصرفوا عنها هؤلاء الشباب شهود في تلك الواقعة، واستنجدت بالرئيس السيسي، مؤكدة أنها كثيرا ما تستمع لهذه الكلمة "رد سجون"، موضحة أنها دخلت السجن بالفعل ولكن على ذمة التحقيقات وأثبتت براءتها في أول جلسة.
وأكت أنها تورطت في أمر ليس لها به علاقة، قائلة: "أنا مش بنت سجون أنا بنت عيلة كبيرة وأمي ست محترمة غصب عن أي حد، أنا ست شريفة ومُحترمة أنا احترمت القانون"، مستنكرة ما يحدث معها قائلة: "ماسكين لي على الواحدة ليه؟".
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