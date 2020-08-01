» "النقل" تنفي افتتاح كوبريي "أسنيت" و"دكرنس"

01 أغسطس 2020 - 10:00 م

نفت وزارة النقل ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص قيام وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بالافتتاح الرسمي لكوبري أسنيت بمحافظة القليوبية وكوبري دكرنس بمحافظة الدقهلية خلال زيارته للكوبريين، الجمعة.



وأكدت الوزارة في بيان، السبت، أن وزير النقل ومحافظى القليوبية والدقهلية أعلنوا خلال زيارتهم للكوبريين عن فتحهما أمام حركة المرور للتشغيل التجريبي تسهيلا على المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مع استمرار استكمال الأعمال وخاصة الطرق السطحية وأعمال التخطيط السطحي والإنارة والعلامات الإرشادية ولم يقوموا بإعلان افتتاح الكوبريين رسميا.

