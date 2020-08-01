» السيول تحاصر مناطق شرق النيل في السودان

01 أغسطس 2020 - 11:10 م

تعرضت ولاية الخرطوم في السودان لأمطار غزيرة ما أدى إلى محاصرة مناطق عديدة شرق النيل بفعل بالسيول.

وقام والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، حسبما أذاعت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سوانا»، بجولة تفقدية لمناطق شرق النيل التي تأثرت بالسيول وهي ابو قرون جنوب وغرب والنزيلة والغابة والعسيلات وأم ضوابان ووقف على المناطق المحاصرة بالسيول، موجها بالشروع فورا في إجراء معالجات هندسية سريعة لتصريف المياه، وتم إرسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء في إجلاء المواطنين الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة.



وعقد والي الخرطوم اجتماعا طارئا، بحضور قادة القوات النظامية ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاتحادية والدفاع المدني وامين عام الحكومة ومدير عام وزارة البنى التحتية ومعاونوه ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ومفوض العون الانساني الاتحادي والولائي وممثلي منظمات المجتمع المدني، لإجراء تقيييم شامل للمناطق المتأثرة بالسيول بشرق النيل.



وأكد الاجتماع أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل، حيث تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة والي الخرطوم لمتابعة الموقف على مدار الساعة وتكوين غرفة عمليات تعمل بصفة دائمة برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، تضم ممثلين للقوات النظامية والدفاع المدني ووزارات البنى التحتية والتنمية الاجتماعية والصحة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني.



وشرعت الغرفة فور تكوينها في القيام بحصر المناطق المتأثرة والانهيار الكامل والجزئي للمنازل والوقوف على عمليات إخلاء المواطنين المحاصرين وإيواءهم في مناطق آمنة، فيما جرى تكليف الدفاع المدني بمراقبة منسوب النيل وتفعيل نقاط الارتكاز في مناطق الهشاشة التي قد تتأثر بارتفاع منسوب النيل رغم أن الموقف على النيل تحت السيطرة حتى الآن ويتم تصريف مياه الامطار بشكل طبيعي وستتعامل الغرفة على وجه السرعة مع أي مستجدات جديدة في مناطق أخرى بالولاية قد تتأثر بالامطار والسيول.



كما ناشد الاجتماع المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول والأمطار؛ تجنبا للمخاطر كما ناشد الاجتماع منظمات المجتمع المدني بتقديم العون السلعي وتوفير الإيواء للأسر المتأثرة.

