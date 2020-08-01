خطوات مبشرة بشأن اللقاح المصري ضد "كورونا"

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة من خلال البحث العلمي بدأت في تطوير لقاحات مصرية لفيروس كورونا، وهناك 4 أنواع من اللقاحات جارى تجربتها.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية هدير أبو زيد، على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"،: "نتحدث الآن للوصول للقاح مصري والخطوات مبشرة، ونعمل على قدم وساق للوصول للقاح مصري".
وتابع: "على مستوى العالم هناك أنباء مبشرة على نوعين من اللقاحات وصلوا للمرحلة الإكلينيكية الثالثة، وهنا توقعات باستخدام اللقاح في أواخر العام الجاري أو مطلع 2021، ولجنة التعامل مع الأزمة تقوم الآن بالتفاوض مع الشركات المنتجة للقاحات بمجرد السماح بها، ليكون لمصر حصتها المخصصة لهذه اللقاح".
وأوضح أن هناك مفاوضات جارية لتوفير اللقاحات العالمية بمجرد الموافقة عليها من الصحة العالمية، مستطردًا:" مصر تسير في حجز حصتها للقاح محتمل واجتهادات العلماء المصريين للتوصل للقاح مصري".
 

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