4 إجراءات عاجلة من "النقل" بشأن عمارة الشربتلي بالزمالك

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المصريون ـ متابعات

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يتابع وزير النقل الفريق كامل الوزير  أعمال استعادة كفاءة وإصلاح عمارة الشربتلي بعد تأثر العقار وتصدعه جراء حفار المترو أسفل الأرض في المنطقة. 
واتخذت وزارة النقل عدد من الإجراءات العاجلة لإنقاذ عمارة الزمالك المتصدعة، نستعرضها في النقاط التالية.. 
1- قامت وزارة النقل اليوم وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك بتنفيذ أعمال استعادة كفاءة وإصلاح عمارة الشربتلي بالزمالك، حيث تم صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر. 
2- كما يتم الآن استمرار تنفيذ أعمال الحقن في الساحة الأمامية للسفارة  وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر، والسور الخارجى. 
3- كما تم رفع كفاءة أحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال. 
 4- وبمجرد الانتهاء من أعمال الحقن وتأمين العمارة، سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها.

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