تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد قبل مناقشته

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متابعات- محمد إبراهيم

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قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد جاهز للعرض على الجلسة العامة للبرلمان حيث إنه يتم مراجعة التقرير النهائي.

وأكد النائب خلال تصريحات له، أن القانون من الوارد أن يتم مناقشته في البرلمان في أي توقيت لاسيما الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن دور الانعقاد الحالي أوشك على الانتهاء، وقد يكون مدرجًا على جدول أعمال الجلسة العامة خلال الجلسات المتبقية.

أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد:

- إلغاء الفصل التعسفى المعروفة بـ«استمارة 6».

- عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى.

- إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا.

- يفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة

- اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متتالية.

- حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.


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