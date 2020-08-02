موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

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متابعات- محمد إبراهيم

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ثانوية عامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد غد الثلاثاء.

وسيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، الثلاثاء المقبل على أن يتم إبلاغ أوائل الثانوية العامة فى نفس اليوم، وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الأربعاء لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.

وأوضحت مصادر أن أوائل الثانوية العامة تخطوا الـ" 30 طالب وطالبة من جميع الكنترولات، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2020، أعلى من العام الماضى تتخطى الـ" 79%، لافتة إلى أنه تم مراعاة الطلاب فى التصحيح والظروف الاستثنائية التى مر بها العام الدراسى وأيضا امتحانات الثانوية العامة التى عقدت فى ظل ظروف استثنائية.


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