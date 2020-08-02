ولي العهد الكويتي يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

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متابعات- محمد إبراهيم

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الكويت

الملك سلمان

موسم الحج

وجه ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتهنئته علي نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأوضح ولي العهد الكويتي في رسالته أن نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل الله ثم بفضل الجهود الحثيثة التي قدمتها الحكومة السعودية برعاية كريمة من الملك سلمان علي حد تعبيره.

كما أثني علي الدور الذي لعبته الوزارات والجهات المعنية بشكل مباشر بشعيرة الحج حيث سخرت واستنفرت كافة جهودها وإمكانياتها وطاقتها لخدمة ضيوف الرحمن بكل تفان وإخلاص رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي نهاية برقيته تمني ولي العهد الكويتي أن تنعم المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.


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