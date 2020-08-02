» نجم الوداد المغربي يتوعد الأهلى

محمد عبد الحارس
علق يحيي جبران نجم الوداد المغربي على مواجهة الأهلي المصري في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
وقال "جبران" في تصريحات لموقع lematin سبورت المغربي، إن مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية.
وتابع: نسعى للتتويج بدوري أبطال أفريقيا لتعويض اللقب الذي ضاع منا الموسم الماضي في رادس بطريقة غريبة أمام الترجي التونسي.
وواصل: ونأمل أن لا يضيع اللقب منا فى هذه النسخة، والمهمة صعبة بالنسبة لنا ولكن ليست مستحيلة ، نملك حافز كبير لتتويج بدوري الأبطال.
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