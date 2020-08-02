بشعة.. زوج يقتل عروسه بالدقهلية بعد 25 يوم زواج

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متابعات- محمد إبراهيم

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دقهلية

أقدم زوج على قتل زوجته بعد 25 يوما فقط من زواجهما، بمساعدة والدته بسبب خلافات بينهما، بعزبة عامر بمنشية عبد الرحمن، التابعة لمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وتزوج شعبان. ا. ا من عروسه رضا منذ 25 يوما، وعقب زواجهما بعدة أيام، نشبت مشاجرات بسبب تدخل والدته فى حياتهما وقرر الزوج أن تقوم الزوجة بخدمة والدته ولم تعترض ووافقت ولكن الأم كانت تأخذ اغراضا من "النيش" الخاص بها دون استئذانها واستمرت المشادات الخفيفة بين العروسين بسبب والدة الزوج.

وبمجرد أن قامت الزوجة بالشكوى لزوجها انهال عليها بالضرب  وسمعت والدته صراخها فساعدته فى التعدى عليها، وبعد دقائق من الضرب المبرح من الزوج لزوجته بمساعدة والدته، لفظت العروس أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحياة وقرر الاثنان القاءها من البلكونه وابلاغ اسرتها انها سقطت منها.


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