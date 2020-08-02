» الأهلى يبحث تدعيم هجومه الصيف الجارى

02 أغسطس 2020 - 08:19 م

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة المدرب السويسري فايلر.

يخطط مسؤولو النادي الأهلي، للبحث عن بديل لصفقة المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا، لاعب تي بي مازيمبي، خلال فترة الميركاتو الصيفي

وكان جاسكون موليكا، قد وافق على عرض ليل الفرنسي، مفضلا الذهاب للاحتراف الأوروبي على ارتداء قميص النادي الأهلي، وهوا ما دفع مسؤولي الأخير للبحث عن بديل قوي.

من جانبه يخطط أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لبحث عدد من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة، لعرض الأقوى على المدرب السويسري رنيه فايلر، لاختيار الأفضل للانضمام إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.