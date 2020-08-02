"كارتيرون" يحسم مصير 3 لاعبين بالزمالك

02 أغسطس 2020 - 08:30 م

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التخلص من ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

وأبلغ كارتيرون أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، أنه يريد رحيل كل من كابونجو كاسونجو ومحمد عنتر وكريم بامبو في نهاية الموسم.

وأكد كارتيرون للمشرف على الكرة، أنه يريد رحيل هذا الثلاثي عن الفريق نهاية الموسم بسبب عدم اقتناعه بمستواهم نهائيا خلال معسكر الفريق والوديات التي خاضها استعدادًا لاستكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز.