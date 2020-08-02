مقتل 7 جنود من مشاة البحرية بالجيش الأمريكي

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مقتل

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بحرية

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل سبعة من مشاة البحرية، بعد أن أنهى الجيش عملية بحث استمرت 40 ساعة.

وقال مسؤولون في الجيش الأمريكي، إن مدمرة وسفينة تابعة لخفر السواحل شاركتا في عمليات البحث لكن لم يتم العثور على المفقودين ولا المركبة التي غرقت في مياه عمقها مئات الأقدام قرب جزيرة سان كليمنتي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ووقع الحادث في 31 يوليو عندما كانت مجموعة من جنود المارينز على متن مركبة برمائية مجنزرة في طريق العودة من جزيرة سان كليمنتي إلى السفينة سومرست.

وأضاف أوسترمان: "تم إنقاذ ثمانية جنود من المدرعة الغارقة، توفي أحدهم في وقت لاحق في المستشفى، اثنان في حالة حرجة...".

وينتمي كل أفراد مشاة البحرية الذين تعرضوا للحادثة للوحدة الخامسة عشرة لفرق الاستطلاع في قاعدة كامب بندلتون وهي أكبر قاعدة للبحرية على الساحل الغربي للولايات المتحدة بين مقاطعتي أورانج وسان دييجو.


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