» هجوم ضخم على فنان شهير بسبب ملابس زوجته

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يوسف الشريف

زوجة يوسف الشريف

تعرض الفنان يوسف الشريف لهجوم شديد بسبب نشر صورة له رفقة زوجته أثناء الاحتفال بعيد الأضحى .

وظهرت زوجة يوسف وقد ارتدبت بنطال جينز عادي وبلوزة وفيما يبدو التقطت الصورة في المنزل لكن أخذ الأمر اتجاها آخر وذلك بعد قيام بعض المتابعين بالهجوم عليه.

واستنكر متابعون ظهور زوجة يوسف الشريف بتلك الملابس في الوقت الذي أعلن فيه بوضوح رفضه ملامسة أي فنانة في أعماله .

تراوحت التعليقات بين : وعاملنا فيها شيخ و زوجتك لابسة كدا؟ .. وقال آخر: المفروض كلامك يكون متسق مع أفعاك.

بينما دافع آخرون عن يوسف الشريف مطالبين بالفصل بين الحياة الشخصية للفنان وأعماله.

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