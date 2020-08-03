جيرارد يرفض مقابلة صلاح لسبب صادم

03 أغسطس 2020 - 08:43 ص

رفض أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد الدعوة التي وجهها لها النادي لحضور حفل تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي وتهنئة لاعبي الفريق وعلى رأسهم نجمنا المصري محمد صلاح.



وقال في تصريحات لصحيفة "ديلي ستارز" : التصرف الصحيح هو أن أبقى في المنزل وأترك اللاعبين يستمتعون بلحظة التتويج باللقب الذي حققوه بأنفسهم دون مشاركة مني.



وأضاف: كان الناس في منزلي هم الأسعد في ليفربول كلها ، لكن حضور التتويج لم يكن التصرف الصحيح.



واستدرك: سعيد أنني شهدت هذه اللحظة لأنني انتظرت كثيرا ، والكل كان يؤمن بيورجن كلوب وقدرته منذ أتى لتدريب الفريق .



