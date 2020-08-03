  • الإثنين 03 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:07 ص
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

نتيجة الثانوية العامة .. بالاسم ورقم الجلوس

ارشيفية

الكويت تعلن عن شروط دخول الدول المحظورة ومنها مصر

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

صلاح و جيرارد

جيرارد يرفض مقابلة صلاح لسبب صادم

سامح شكري

مصر تحذر تركيا من تحركاتها "غير الشرعية" في البحر المتوسط

الإعلامي مصطفى بكري

بكري لمسئول عربي كبير: سيدك ينتظرك في تركيا

مصر والكويت

شاهد .. التلفزيون الكويتي يذيع تقريرا غير متوقع عن مصر

أحمد إبراهيم

أحمد إبراهيم يوجه رسالة مفاجئة لـ أنغام: الناس هتعرف حقيقتك قريبا

فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي تفجر مفاجأة عن أردوغان: يمشي بأوامر هؤلاء

كنائس مصر

5 قرارات مهمة للكنيسة الكاثوليكية.. تعرف عليها

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار الاثنين 3 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.97 جنيه .

وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه ،وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه .

وسجل الدولار في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه ،وسجل في البنك الأهلي 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» نتيجة الثانوية العامة .. بالاسم ورقم الجلوس
» وزير المالية يستعرض منظومة العمل بالمديريات المالية بالمحافظات
» كهربا على أعتاب ترك الأهلي والانتقال لهذا النادي
» الكويت تعلن عن شروط دخول الدول المحظورة ومنها مصر
» وفاة لاعب سموحة في حادث سير
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» هجوم ضخم على فنان شهير بسبب ملابس زوجته
» "فيفا" يكشف مستقبل إنفانتينو المتهم بالفساد
» بيراميدز يوافق على رحيل نجمه للزمالك
» الأهلى يبحث تدعيم هجومه الصيف الجارى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية