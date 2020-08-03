» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار الاثنين 3 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.97 جنيه .
وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه ،وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه .
وسجل الدولار في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه ،وسجل في البنك الأهلي 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .
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