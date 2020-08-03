» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم، عددا من المواجهات الأوروبية، خاصة بعد انتهاء معظم الدوريات حول العالم الأسبوع الجاري.
مواعيد مباريات الدوري السويسري
سيرفيت X سيون - الساعة الثامنة والنصف مساء
يونج بويز X سانت جالين - الساعة الثامنة والنصف مساء
بازل X إف سي لوزيرين- الساعة الثامنة والنصف مساء
زيوريخ X ثون - الساعة الثامنة والنصف مساء
نوشاتيل X لوجانو - الساعة الثامنة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدورى القطرى
الأهلي X السد - الساعة الثالثة والنصف عصرا
قطر X أم صلال - الساعة السادسة إلا ربع مساء
ظهر12:06 م
فجر
03:45
شروق
05:18
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:54
عشاء
20:24