» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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قطر

دوري

مواعيد

مباريات

تقام اليوم، عددا من المواجهات الأوروبية، خاصة بعد انتهاء معظم الدوريات حول العالم الأسبوع الجاري.

مواعيد مباريات الدوري السويسري 

سيرفيت X   سيون  - الساعة الثامنة والنصف مساء

يونج بويز X   سانت جالين  - الساعة الثامنة والنصف مساء

بازل X إف سي لوزيرين- الساعة الثامنة والنصف مساء  

زيوريخ  X   ثون - الساعة الثامنة والنصف مساء

نوشاتيل X لوجانو - الساعة الثامنة والنصف مساء      

مواعيد مباريات الدورى القطرى

الأهلي  X   السد - الساعة الثالثة والنصف عصرا              

قطر   X   أم صلال - الساعة السادسة إلا ربع مساء


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