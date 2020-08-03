» نتيجة الثانوية العامة .. بالاسم ورقم الجلوس

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نتيجة الثانوية

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يترقب طلاب الثانوية العامة النتيجة التي من المتوقع أن تظهر بعد غد إلكترونيا علي أن يتم إعلانها رسميا في المدارس الخميس القادم.

  في سياق متصل أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أنه سيتم غدا الثلاثاء إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة كما أنه سيتصل بهم شخصيا لتهنئتهم بالنتيجة .

ومن المقرر أن يعلن الوزير خلال المؤتمر الذي ستنظمه الوزارة النتيجة ونسبة النجاح و الأعداد كما يتم الإعلان عن موقع الوزارة التي سيتم التعرف من خلاله علي النتيجة بالاسم ورقم الجلوس .
 موقع الوزارة 
https://www.thanwya.com/vb/


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