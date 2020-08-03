جريمة بشعة تهز دولة عربية ضحيتها طفلين

03 أغسطس 2020 - 11:11 ص

أقدمت امرأة مغربية علي جريمة بشعة هزت مراكش للانتقام من زوجها بقتل طفليه بحجة أنه كان يقوم بخيانتها .

وبحسب الصحافة المحلية فإن المرأة التي تبلغ من العمر 50 عام اعترفت بالجريمة في التحقيقات مؤكدة أنها قتلت الطفلين من باب الانتقام من زوجها الذي كان يهددها بالطلاق ويخونها .

و أشارت التحقيقات إلي أن السيدة خنقت الطفل البالغ من العمر 12 عام في الطابق الأول من بيت العائلة ثم انتقلت للطفلة البالغة من العمر 14 عام وقامت بطعنها طعنة قاتلة ، بعد أن شاهدتها و صرخت مستنجدة بالجيران الذين قاموا بالاتصال بالشرطة .

و ألقت الشرطة القبض علي الزوجين إلا أن الزوج لم يتمالك نفسه من بشاعة الجريمة وفقد عقله فأودعته النيابة مصحة نفسية و تستكمل حاليا التحقيقات مع الزوجة في انتظار إصدار عقوبة بحقها .